Екатерина Смирнова победила в спринте на седьмом этапе Кубка России в Красногорске

В Красногорске завершился финал спринта свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023. Лучшей в гонке стала показала Екатерина Смирнова. Она финишировала с результатом 3.20,4. Второй пришла Анна Грухвина. Третье место заняла Елизавета Шалабода. Победительница квалификации Виктория Трошина стала четвёртой.

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1. Екатерина Смирнова — 3.20,4.

2. Анна Грухвина — отставание 0,99.

3. Елизавета Шалабода +1,01.

4. Виктория Трошина +2,88.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).