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Екатерина Смирнова победила в спринте на седьмом этапе Кубка России в Красногорске

Екатерина Смирнова победила в спринте на седьмом этапе Кубка России в Красногорске
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В Красногорске завершился финал спринта свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023. Лучшей в гонке стала показала Екатерина Смирнова. Она финишировала с результатом 3.20,4. Второй пришла Анна Грухвина. Третье место заняла Елизавета Шалабода. Победительница квалификации Виктория Трошина стала четвёртой.

Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап. Красногорск. Финал спринта свободным стилем, женщины

1. Екатерина Смирнова — 3.20,4.

2. Анна Грухвина — отставание 0,99.

3. Елизавета Шалабода +1,01.

4. Виктория Трошина +2,88.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 7, Красногорск, Россия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
05 февраля 2023, воскресенье. 14:40 МСК
Окончено
1
Екатерина Смирнова
Тюменская область
3:20.30
2
Анна Грухвина
Тюменская область
+0.64
3
Елизавета Шалабода
Москва - Приморский край
+0.75
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