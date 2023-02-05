Андрей Парфёнов выиграл спринт на седьмом этапе Кубка России в Красногорске
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В Красногорске завершился финал спринта свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Лучший результат среди мужчин показал Андрей Парфёнов. Он финишировал с результатом 2.49,88.
Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап. Красногорск. Финал спринта свободным стилем, мужчины
1. Андрей Парфёнов — 2.49,88.
2. Андрей Краснов — отставание 1,10.
3. Сергей Волков +1,55.
4. Антон Тимашов +2,24.
5. Владимир Фролов +2,67.
6. Андрей Феллер +2,95.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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