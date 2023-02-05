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Андрей Парфёнов выиграл спринт на седьмом этапе Кубка России в Красногорске

Андрей Парфёнов выиграл спринт на седьмом этапе Кубка России в Красногорске
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В Красногорске завершился финал спринта свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Лучший результат среди мужчин показал Андрей Парфёнов. Он финишировал с результатом 2.49,88.

Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап. Красногорск. Финал спринта свободным стилем, мужчины

1. Андрей Парфёнов — 2.49,88.

2. Андрей Краснов — отставание 1,10.

3. Сергей Волков +1,55.

4. Антон Тимашов +2,24.

5. Владимир Фролов +2,67.

6. Андрей Феллер +2,95.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 7, Красногорск, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
05 февраля 2023, воскресенье. 14:50 МСК
Окончено
1
Андрей Парфёнов
Тюменская область
2:49.88
2
Андрей Краснов
Санкт-Петербург
+1.10
3
Сергей Волков
Республика Татарстан
+1.55
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