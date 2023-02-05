Германия, ставшая второй в женской эстафете, дисквалифицирована за неправильную замену

Сборная Германии дисквалифицирована за неправильную замену в женской эстафете Кубка мира, которая проходила в Тоблахе (Италия).

На последнем этапе должна была бежать Колетта Ридцек, однако финишировала у Германии Софи Крель. Руководство команды не успело вовремя отзаявить спортсменку и подверглось санкциям со стороны судей. Таким образом, Германия лишилась серебра. Второе место получила сборная Швеции, а бронза досталась американским лыжницам.

Лыжные гонки. Кубок мира. Тоблах (Италия). 10-й этап. Эстафета 4x7,5 км

1. Норвегия — 1:16.04.



2. Швеция +26,7.



3. США +26,9.



4. Финляндия +3.22,7.



5. Норвегия-2 +3.22,8.



6. Италия +4.22,4.



7. США-2 +9.17,0.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).