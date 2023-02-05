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Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева лидирует, Смирнова поднялась в тройку

Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева лидирует, Смирнова поднялась в тройку
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В Красногорске прошли соревнования в спринте свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023. Лучшей в гонке стала Екатерина Смирнова. Она финишировала с результатом 3.20,4. Второй пришла Анна Грухвина. Третье место заняла Елизавета Шалабода. Победительница квалификации Виктория Трошина стала четвёртой.

По итогам соревнований изменилось положение лыжниц в общем зачёте Кубка России.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

  1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 679.
  2. Вероника Степанова (Камчатский край) — 672.
  3. Евкатерина Смирнова (Тюменская область) — 645.
  4. Мария Истомина (Пермский край) — 545.
  5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 474.
  6. Анна Грухвина (Тюменская область) — 465.
  7. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 439.
  8. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 430.
  9. Лариса Рясина (Татарстан) — 340.
  10. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 339.
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