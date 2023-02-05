Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева лидирует, Смирнова поднялась в тройку

В Красногорске прошли соревнования в спринте свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023. Лучшей в гонке стала Екатерина Смирнова. Она финишировала с результатом 3.20,4. Второй пришла Анна Грухвина. Третье место заняла Елизавета Шалабода. Победительница квалификации Виктория Трошина стала четвёртой.

По итогам соревнований изменилось положение лыжниц в общем зачёте Кубка России.

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