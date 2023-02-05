Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева лидирует, Смирнова поднялась в тройку
Поделиться
В Красногорске прошли соревнования в спринте свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка России сезона-2022/2023. Лучшей в гонке стала Екатерина Смирнова. Она финишировала с результатом 3.20,4. Второй пришла Анна Грухвина. Третье место заняла Елизавета Шалабода. Победительница квалификации Виктория Трошина стала четвёртой.
По итогам соревнований изменилось положение лыжниц в общем зачёте Кубка России.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины
- Наталья Непряева (Архангельская область) — 679.
- Вероника Степанова (Камчатский край) — 672.
- Евкатерина Смирнова (Тюменская область) — 645.
- Мария Истомина (Пермский край) — 545.
- Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 474.
- Анна Грухвина (Тюменская область) — 465.
- Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 439.
- Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 430.
- Лариса Рясина (Татарстан) — 340.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 339.
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
18:22
-
17:50
-
17:18
-
17:14
-
17:10
-
16:12
-
14:58
-
14:57
-
14:45
-
14:20
-
12:30
-
12:27
-
12:09
-
11:36
-
11:17
-
11:14
-
10:51
-
10:00
-
00:48
- 4 февраля 2023
-
22:15
-
22:11
-
21:27
-
21:21
-
20:56
-
20:35
-
19:26
-
19:04
-
18:49
-
17:57
-
16:56
-
16:43
-
15:52
-
14:31
-
12:38
-
11:08
Партнерский контент