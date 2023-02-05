Панжинский: у МОК американские спонсоры. Кто платит, тот и диктует правила

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года лыжник Александр Панжинский уверен, что влияние американских спонсоров Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе возвращения россиян и белорусов к международным соревнованиям весьма велико.

«Если нет письменного требования отказываться от страны и от политики государства, что, в свою очередь, является нарушением закона, а есть только выступление в нейтральном статусе, как это было на последних трёх Олимпиадах, то я не вижу в этом проблем. Профессиональные спортсмены олимпийского уровня должны соревноваться с лучшими в мире. Лыжный спорт у нас в стране сейчас на высоком уровне, но сколько он ещё сумеет его удерживать? Один-два года? Дальше начнёт падать, поэтому нам надо возвращаться на международный уровень. Условия могут быть для нас не самыми приятными, будет коробить, что выступаем без флага и гимна, но за неимением другого мы, стиснув зубы, должны будем играть по их правилам.

К сожалению, МОК — эвент-агентство, которое проплачивается спонсорами, в первую очередь — американскими. Соответственно, кто платит, тот и диктует правила. Пока альтернативы Олимпийским играм нет, нужно и в них участвовать, и создавать альтернативу, если мы не хотим подчиняться. Рубить с плеча и говорить, что без нас мировой спорт загнётся, — неправильно, такого не будет, они и без нас проживут. Нам будет хуже в разы, поэтому не стоит отказываться от выдвигаемых условий, если они не противоречат моральным принципам спортсмена, каждый должен его сделать сам», — сказал Панжинский в интервью ТАСС.