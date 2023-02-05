Итальянские лыжники одержали победу в эстафете впервые за 17 лет

Благодаря триумфу в мужской эстафете 4x7,5 км в рамках 10-го этапа Кубка мира сборной Италии по лыжным гонкам удалось одержать свою первую победу в данной дисциплине с января 2006 года.

В завершившейся сегодня эстафете лыжники сборной Италии (Дитмар Нёклер, Франческо де Фабиани, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино) преодолели финишную черту на 0,6 секунды раньше Швеции (Эрик Росхоэ, Калле Хальфварссон, Йохан Хеггстрем, Эдвин Ангер) и Норвегии (Сюр Рете, Дидрик Тоенсет, Симен Хегстад Крюгер, Харальд Эстберг Амундсен).



Сборная Швеции заняла второе место в гонке по итогам фотофиниша. Команда Норвегии без лидеров общего зачёта Кубка мира Йоханнеса Клебо и Пола Голберга заняла последнее место на подиуме.