Пеллегрино — о победе в эстафете: знал, что на этой трассе могу быть одним из лучших

Лыжники сборной Италии Федерико Пеллегрино и Дитмар Нёклер прокомментировали победу в мужской эстафете 4x7,5 км в рамках 10-го этапа Кубка мира.

«Целью было до последнего оставаться в гонке. Мы знаем, что с Пеллегрино на последнем этапе у нас имеется, возможно, один из лучших финишёров. И благодаря усилиям всей команды мы получили эту победу», — приводит слова Дитмара Нёклера официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«План состоял в том, чтобы дождаться отличной проделанной моими товарищами по команде работы, что они и сделали, а потом испытать, так ли хороши мои лыжи, как всегда, с чем также не возникло проблем. В таких условиях я знал, что на этой трассе и на этом снегу я могу быть одним из лучших», — сказал Пеллегрино.

В завершившейся сегодня эстафете лыжники сборной Италии (Дитмар Нёклер, Франческо де Фабиани, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино) преодолели финишную черту на 0,6 секунды раньше представителей Швеции (Эрик Росхоэ, Калле Хальфварссон, Йохан Хеггстрем, Эдвин Ангер) и Норвегии (Сюр Рете, Дидрик Тоенсет, Симен Хегстад Крюгер, Харальд Эстберг Амундсен).