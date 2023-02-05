Финская прыгунья с трамплина госпитализирована после падения во время этапа Кубка мира

Финская прыгунья с трамплина Дженни Раутионахо доставлена в больницу с травмами в результате падения в первой попытке своего прыжка на этапе Кубка мира в Виллингене (Германия).

Спортсменка выполнила прыжок на 128,5 метра, однако после приземления не устояла на ногах и на большой скорости скатилась к подножию холма. После инцидента подняться самостоятельно Раутионахо не смогла. Соревнования были приостановлены на четверть часа для проведения медицинских процедур.

Как сообщает Yle со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Финляндии, в данный момент состояние спортсменки хорошее, однако в качестве меры предосторожности ближайшую ночь она проведёт в больнице.

Прыжок Раутионахо был шестым по дальности в первом раунде соревнований, в которых победу одержала японка Юки Ито, прыгнув на 137 и 135,5 метра.