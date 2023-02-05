Петтер Нортуг победил в 42-километровой гонке Кортина — Тоблах

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг стал победителем 42-километровой гонки на длинную дистанцию Кортина – Тоблах, не входящей в серию Ski Classics.

Занявший первое место Нортуг на финишной прямой опередил швейцарца Джейсона Рюша. Третье место по итогам гонки занял швед Бьорн Сандстрем.

В женской гонке победу одержала Тии Олкконен из Финляндии. Второе место заняла француженка Корали Бенц. Замкнула тройку призёров польская лыжница Юстина Ковальчик.

Стоит отметить, что перед этим сезоном Петтер Нортуг начал целенаправленную подготовку к соревнованиям на дальних дистанциях со своей собственной специально подобранной для этого командой. Неделю назад он также участвовал в легендарном классическом марафоне «Марчалонга» на 70 км, проходящем в Италии в рамках серии Ski Classics. По итогам гонки он занял 36-е место.