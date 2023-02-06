«Чаще побеждает самый умный, а не самый сильный». Пеллегрино — о победе в эстафете

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о победе в мужской эстафете 4x7,5 км на 10-м этапе Кубка мира. Италия одержала первую победу в данной дисциплине с января 2006 года.

«Это было фантастически. Чаще всего побеждает самый умный, а не только самый сильный, и я доволен проделанной работой.

Я думаю, это важно и здорово, что кто-то другой, а не Норвегия, выигрывает. Но отобрать у них медали на чемпионате мира в Планице будет непросто. Сборная Норвегии поняла, что не всё идеально, другие команды тоже могут бороться за подиум, и это хорошо для всех», — приводит слова Пеллегрино NRK.

В завершившейся вчера эстафете лыжники сборной Италии (Дитмар Нёклер, Франческо де Фабиани, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино) преодолели финишную черту на 0,6 секунды раньше Швеции (Эрик Росхоэ, Калле Хальфварссон, Йохан Хеггстрем, Эдвин Ангер) и Норвегии (Сюр Рете, Дидрик Тоенсет, Симен Хегстад Крюгер, Харальд Эстберг Амундсен).