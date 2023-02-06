«События между Большуновым и Устюговым – чёрный пиар». Лыжник Панжинский – о Кубке России

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года, лыжник Александр Панжинский высказался о перепалках между российскими спортсменами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
«Я стараюсь следить и за Кубком мира, и за Кубком России. В целом с удовольствием наблюдаю за баталиями на Кубке мира. Там сильнейшие лыжники в отсутствии россиян. Я считаю, что и там, на Кубке мира, у российских болельщиков много любимчиков и много спортсменов, за которых они также болеют. Почему бы не смотреть Кубок мира? Мне очень симпатичны многие спортсмены, да и интриг там не меньше, чем на Кубке России.
В России большое внимание привлекли события, развернувшиеся между Большуновым и Устюговым — это, наверное, такой чёрный пиар, но и плюс большой. Без этого интерес к Кубку России совсем угас бы. Но всё равно я слежу за всеми соревнованиями и верю, что в скором времени лидеры соединятся и будут бороться между собой. Потому что новые имена появились — Савелий Коростелёв, Вероника Степанова в этом сезоне очень хорошо себя показывает. Каковы были бы их результаты на Кубке мира?», — сказал Панжинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.
Полное интервью с Александром Панжинским читайте на «Чемпионате»:
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