«Из СССР пришло, что медали – самое главное». Лыжник Панжинский – о развитии лыж в России

Заслуженный мастер спорта России Александр Панжинский поделился мыслями о развитии лыжных гонок в России.

«Я бы сказал, что положительные изменения в работе федерации намечаются: есть проект «На лыжи!», который пытается развивать детский спорт и регионы. Но да, сильный уклон именно в сторону развития профессионального спорта у федерации есть. В последние годы так сложилось, и это пришло из Советского Союза, что медали и результаты — самое главное. Но это система, и спортивные федерации – её заложники.

Мы общаемся с Еленой Валерьевной Вяльбе, и, наблюдая со стороны, я вижу позитивные изменения, однако этого мало. Наверное, можно винить всех и вся, но самому ничего не делать — тогда ничего и не изменится. Я сторонник того, чтобы прикладывать свои усилия. Поэтому пытаюсь использовать свою энергию, знания, экспертное мнение, чтобы помогать федерации, раскручивать и популяризировать наш прекрасный вид спорта», — сказал Панжинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.

Полное интервью с Александром Панжинским читайте на «Чемпионате»: