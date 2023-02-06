Старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко наградили орденом Почёта указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

Орденом Почета также были награждены главный тренер сборной России по хоккею, советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Алексей Жамнов, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, тренеры сборной России по фигурному катанию Сергей Дудаков и Александр Жулин.

Тренеры получили свои награды за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Юрий Бородавко также высказался о получении ордена Почёта от Владимира Путина.