Итальянка Бриньоне выиграла золото ЧМ в альпийской комбинации, Шиффрин дисквалифицирована

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне стала чемпионкой мира в альпийской комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит во Франции.



Общее время 32-летней итальянской спортсменки составило 1:57,47. Таким образом, Бриньоне стала первой итальянкой, добившейся успеха в этой дисциплине. Фаворитка соревнований и действующая чемпионка мира в альпийской комбинации американка Микаэла Шиффрин была близка к победе, однако потеряла равновесие за несколько метров до финиша во время второго заезда и была дисквалифицирована.



Второе место заняла швейцарская спортсменка Венди Хольденер (+1,62), тройку замкнула австрийская горнолыжница Рикарда Хазер (+2,26).



Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года проходит во Франции с 5 по 19 февраля.