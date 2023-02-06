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Итальянка Бриньоне выиграла золото ЧМ в альпийской комбинации, Шиффрин дисквалифицирована

Итальянка Бриньоне выиграла золото ЧМ в альпийской комбинации, Шиффрин дисквалифицирована
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Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне стала чемпионкой мира в альпийской комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит во Франции.

Общее время 32-летней итальянской спортсменки составило 1:57,47. Таким образом, Бриньоне стала первой итальянкой, добившейся успеха в этой дисциплине. Фаворитка соревнований и действующая чемпионка мира в альпийской комбинации американка Микаэла Шиффрин была близка к победе, однако потеряла равновесие за несколько метров до финиша во время второго заезда и была дисквалифицирована.

Второе место заняла швейцарская спортсменка Венди Хольденер (+1,62), тройку замкнула австрийская горнолыжница Рикарда Хазер (+2,26).

Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года проходит во Франции с 5 по 19 февраля.

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