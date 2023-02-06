Прыгун на лыжах анонимно заявил, что он и его соперники жульничают
Поделиться
Анонимный прыгун на лыжах заявил, что он и его соперники жульничают. О спортсмене известно лишь то, что он принимал участие на недавнем этапе Кубка мира, который проходит с 3 по 5 февраля в Виллингене (Германия).
«Практически все жульничают, я должен был принять это, иначе у меня не было бы шансов. Меры нужно было принимать раньше. Сейчас контролёры бессильны, иначе им пришлось бы дисквалифицировать половину стартового списка», — приводит слова прыгуна Sport.pl.
Напомним, Кубок мира – 2022/2023 по прыжкам с трамплина проходит с 4 ноября по 2 апреля. Следующий этап пройдёт с 10 по 12 февраля в Лейк-Плэсиде (Нью-Йорк, США). В прошлом сезоне лидером зачёта у женщина стала австрийка Марита Крамер, а у мужчин японец Рёю Кобаяси.
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
19:21
-
18:50
-
18:26
-
16:30
-
16:14
-
15:30
-
15:29
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
10:30
-
10:00
-
09:47
-
09:40
-
09:28
- 5 февраля 2023
-
23:57
-
23:41
-
21:01
-
20:51
-
20:28
-
19:14
-
18:22
-
17:50
-
17:18
-
17:14
-
17:10
-
16:12
-
14:58
-
14:57
-
14:45
-
14:20
-
12:30
Партнерский контент