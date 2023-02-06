Прыгун на лыжах анонимно заявил, что он и его соперники жульничают

Анонимный прыгун на лыжах заявил, что он и его соперники жульничают. О спортсмене известно лишь то, что он принимал участие на недавнем этапе Кубка мира, который проходит с 3 по 5 февраля в Виллингене (Германия).

«Практически все жульничают, я должен был принять это, иначе у меня не было бы шансов. Меры нужно было принимать раньше. Сейчас контролёры бессильны, иначе им пришлось бы дисквалифицировать половину стартового списка», — приводит слова прыгуна Sport.pl.

Напомним, Кубок мира – 2022/2023 по прыжкам с трамплина проходит с 4 ноября по 2 апреля. Следующий этап пройдёт с 10 по 12 февраля в Лейк-Плэсиде (Нью-Йорк, США). В прошлом сезоне лидером зачёта у женщина стала австрийка Марита Крамер, а у мужчин японец Рёю Кобаяси.