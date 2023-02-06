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Американка Шиффрин прокомментировала дисквалификацию в альпийской комбинации на чемпионате

Американка Шиффрин прокомментировала дисквалификацию в альпийской комбинации на чемпионате
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Шестикратная чемпионка мира, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин высказалась о своей дисквалификации в альпийской комбинации на чемпионате мира 2023 года во Франции. Спортсменка потеряла равновесие за несколько метров до финиша второго заезда.

«Конечно, обидно выбывать из борьбы. Но я рада, что была так напориста и агрессивна. Мне пришлось рискнуть, ведь это чемпионат мира», — приводит слова Шиффрин ZDF.

Напомним, победу в альпийской комбинации одержала итальянская спортсменка Федерика Бриньоне, общее время которой составило 1:57,47. Бриньоне стала первой итальянкой, ставшей чемпионкой мира в этой дисциплине. Второе место заняла швейцарская спортсменка Венди Хольденер (+1,62), тройку замкнула австрийская горнолыжница Рикарда Хазер (+2,26).

Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года проходит во Франции с 5 по 19 февраля.

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