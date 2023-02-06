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Александр Большунов: сегодня ровно год, как я осуществил свою мечту

Александр Большунов: сегодня ровно год, как я осуществил свою мечту
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в своём телеграм-канале вспомнил, что ровно год назад он исполнил свою мечту, став впервые олимпийским чемпионом.

«Сегодня ровно год, как я осуществил свою мечту и стал олимпийским чемпионом», — написал Большунов.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

В этом сезоне он досрочно обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам.

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