Финская прыгунья с трамплина рассказала о состоянии после падения на этапе Кубка мира

Финская прыгунья с трамплина Дженни Раутионахо показала ссадины на лице, полученные в результате падения в первой попытке прыжка на этапе Кубка мира в Виллингене (Германия).
«Это был хороший прыжок, пока я не решила вздремнуть. К сожалению, я должна остаться в больнице ещё как минимум на одну ночь. Состояние нормальное, но здоровье превыше всего, поэтому я должна следовать рекомендациям врача. Я вернусь», — написала Раутионахо на своей странице в соцсетях.
Фото: личный архив Раутионахо
Напомним, Раутионахо выполнила прыжок на 128,5 метра, однако после приземления не устояла на ногах и на большой скорости скатилась к подножию холма. Спортсменка не смогла подняться самостоятельно, ей была оказана помощь. Соревнования были приостановлены на некоторое время. После оказания первой медицинской помощи Раутионахо доставили в больницу.
Прыжок Раутионахо был шестым по дальности в первом раунде соревнований, в которых победу одержала японка Юки Ито, прыгнув на 137 и 135,5 метра.
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