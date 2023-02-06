Финская прыгунья с трамплина рассказала о состоянии после падения на этапе Кубка мира

Финская прыгунья с трамплина Дженни Раутионахо показала ссадины на лице, полученные в результате падения в первой попытке прыжка на этапе Кубка мира в Виллингене (Германия).



«Это был хороший прыжок, пока я не решила вздремнуть. К сожалению, я должна остаться в больнице ещё как минимум на одну ночь. Состояние нормальное, но здоровье превыше всего, поэтому я должна следовать рекомендациям врача. Я вернусь», — написала Раутионахо на своей странице в соцсетях.

Фото: личный архив Раутионахо

Напомним, Раутионахо выполнила прыжок на 128,5 метра, однако после приземления не устояла на ногах и на большой скорости скатилась к подножию холма. Спортсменка не смогла подняться самостоятельно, ей была оказана помощь. Соревнования были приостановлены на некоторое время. После оказания первой медицинской помощи Раутионахо доставили в больницу.



Прыжок Раутионахо был шестым по дальности в первом раунде соревнований, в которых победу одержала японка Юки Ито, прыгнув на 137 и 135,5 метра.