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Сборная Финляндии назвала состав на чемпионат мира по лыжным гонкам в Планице

Сборная Финляндии назвала состав на чемпионат мира по лыжным гонкам в Планице
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Во вторник, 7 февраля, Финская лыжная ассоциация объявила состав мужской и женской команд на предстоящий чемпионат мира в Планице.

Мужчины:

Ийво Нисканен
Пертту Хювяринен
Йони Мяки
Лаури Вуоринен
Нийло Мойланен
Реми Линдхолм
Нико Анттола
Вилле Ахонен
Арси Руусканен
Ристоматти Хакола

Женщины:

Криста Пярмякоски
Кертту Нисканен
Юханна Матинтало
Ясми Йоэнсуу
Анне Кюллёнен
Эвелийна Пийппо
Ясмин Кяхяря

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица.

На прошлом чемпионате мира в Оберстдорфе сборная Финляндии смогла завоевать только две медали в лыжных гонках: в мужском командном спринте и женской эстафете.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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