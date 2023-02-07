Сборная Финляндии назвала состав на чемпионат мира по лыжным гонкам в Планице

Во вторник, 7 февраля, Финская лыжная ассоциация объявила состав мужской и женской команд на предстоящий чемпионат мира в Планице.

Мужчины:

Ийво Нисканен

Пертту Хювяринен

Йони Мяки

Лаури Вуоринен

Нийло Мойланен

Реми Линдхолм

Нико Анттола

Вилле Ахонен

Арси Руусканен

Ристоматти Хакола

Женщины:

Криста Пярмякоски

Кертту Нисканен

Юханна Матинтало

Ясми Йоэнсуу

Анне Кюллёнен

Эвелийна Пийппо

Ясмин Кяхяря

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица.

На прошлом чемпионате мира в Оберстдорфе сборная Финляндии смогла завоевать только две медали в лыжных гонках: в мужском командном спринте и женской эстафете.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).