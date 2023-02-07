Эдвин Ангер: да, я бы хотел бежать последний этап на чемпионате мира

Шведский лыжник Эдвин Ангер ответил на вопрос, готов ли он быть финишёром своей команды в эстафете на чемпионате мира в Планице. На 10-м этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия) 20-летний Ангер, проводящий первый сезон на взрослом уровне, принёс сборной Швеции серебряные медали, уступив на финише только хозяину трассы Федерико Пеллегрино.

«Эмоций много. Это так много значит для всей команды. Хотел бы повторить на чемпионате мира? Да, конечно. Я хотел бы сделать это. Это большое давление — бежать последний этап за сборную, но если есть какой-то этап, который я мог бы пробежать лучше, чем кто-либо другой, то это именно он. Было бы здорово.



Мой возраст? Знаю, но ничего особенного, если я в такой хорошей форме, то это мне подходит», — цитирует Ангера Expressen.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 21 февраля по 5 марта 2023 года в словенском городе Планица.