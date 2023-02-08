Вяльбе: лыжники должны знать меру в публичности

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что спортсмены должны знать меру в общении со СМИ.

«Я как раз говорила о том, что во всём должна быть мера. Если ты хочешь быть очень публичным человеком, с утра до ночи ходишь по телеканалам, на пару лет тебя хватит при условии, что ты ещё совсем юный. Но если тебе уже под 30, то твоему организму нужно больше времени на восстановление.



Каждый человек волен распоряжаться своей жизнью, просто жалко, когда талантливые люди тратят время не на то, на что надо, вот и всё. Но я никогда не запрещала своим спортсменам ходить на телевидение или давать интервью, такого никогда не будет. Да, перед Олимпийскими играми наступает время, когда стоит ограничить общение с журналистами, но для этого есть объективные причины. Эта практика хорошо работает. Профессиональные спортсмены и сами всё это понимают и отказываются от общения», — сказала Вяльбе в интервью ТАСС.