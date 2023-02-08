Вяльбе: детско-юношеский спорт должен быть полностью на государственном обеспечении

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что детско-юношеский спорт должен финансироваться государством, а не родителями спортсменов.
«Я очень хочу, чтобы мы вернулись к тому, что у нас было в Советском Союзе, когда дети, приходя в детскую спортивную школу, знали, что их родители ни на что деньги тратить не будут. А сейчас мы в любой детской спортивной школе фактически «доим» родителей, потому что инвентаря не хватает, качественного — вообще нет. А хорошие лыжи хотят все, потому что они позволяют добиться хорошего результата. Мазей и парафинов категорически не хватает, это очень дорого. Если дети едут на сборы, то родители дополнительно платят за проживание, питание и прочее. Я не хочу такую рыночную экономику. Я хочу, чтобы детско-юношеский спорт был полностью на государственном обеспечении.
Самое простое — заниматься видом спорта, где не нужна никакая экипировка, хотя даже в беге тебе понадобится не одна пара качественных кроссовок, которые тоже стоят денег. А у нас в стандартах спортивной подготовки вряд ли будет прописано, что спортсмен за год может сменить пять-шесть пар. Значит, на чьи всё это плечи ложится? Правильно — родителей или самих спортсменов. Я не хочу, чтобы наши спортсмены так жили, в такой спортивной рыночной экономике», — сказала Вяльбе в интервью ТАСС.
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