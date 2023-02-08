Вяльбе: уравнивание дистанций убивает женский лыжный спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала уравнивание женских и мужских дистанций в лыжном спорте.

«Я не думаю, что мы каждый раз идём к чему-то более интересному. То же уравнивание дистанций для меня — полный нонсенс, этим мы потихоньку убьём женский лыжный спорт. Я уверена, что сейчас на первые женские 50 км в рамках Кубка мира выйдут единицы — тридцатку-то не каждая могла добежать. Если это интересно FIS (Международная федерация лыжного спорта. – Прим. «Чемпионата»), то пусть этим занимаются. Но из мужчин при этом они делают белоручек, скоро дойдёт до того, что мы будем бегать только спринты и 10 км.



Выгоднее показывать более динамичные соревнования? Настоящие болельщики смотрели и 50 км с раздельного старта, и никто не отходил от телевизора. А сейчас мы ищем новые форматы, чтобы кого-то привлечь? Больше не привлекается. Зритель привлекается только при наличии лидера. Всё остальное его не интересует.



Когда Юстина Ковальчик бежала 30 км, вся Польша смотрела. После её ухода там больше никто не смотрит лыжные гонки. Точно так же, как и во всём мире. Норвегия доминирует в лыжных гонках, но какие у них показатели? По просмотру в прошлом сезоне они у себя в стране даже в тройку не попали. И я говорю не только про марафоны, но и про спринтерские гонки. Народу становится неинтересно, даже при том, что Россия тогда участвовала. А у нас просмотры были выше, чем у трёх скандинавских стран, вместе взятых», — сказала Вяльбе в интервью ТАСС.