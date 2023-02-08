Юлия Чепалова назвала бредом условия допуска россиян к международным соревнованиям

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказалась об условиях допуска российских спортсменов на международные турниры. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал рассмотреть возможное возвращение россиян на международную арену в нейтральном статусе и при соблюдении условий, одним из которых было отсутствие активной поддержки ситуации с Украиной.

«Ну это бред же. Спортсмен всю жизнь шёл к мечте? И что, он продаст страну? Мне не нравится такая позиция. Понятно, что решение будет приниматься общее, в том числе Еленой Валерьевной Вяльбе, федерациями. Я всегда её поддержу, потому что она умные вещи говорит. Но нужно ещё будет сто раз подумать перед принятием такого решения», — приводит слова Чепаловой «Спорт-экспресс».