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Юлия Чепалова назвала бредом условия допуска россиян к международным соревнованиям

Юлия Чепалова назвала бредом условия допуска россиян к международным соревнованиям
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказалась об условиях допуска российских спортсменов на международные турниры. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал рассмотреть возможное возвращение россиян на международную арену в нейтральном статусе и при соблюдении условий, одним из которых было отсутствие активной поддержки ситуации с Украиной.

«Ну это бред же. Спортсмен всю жизнь шёл к мечте? И что, он продаст страну? Мне не нравится такая позиция. Понятно, что решение будет приниматься общее, в том числе Еленой Валерьевной Вяльбе, федерациями. Я всегда её поддержу, потому что она умные вещи говорит. Но нужно ещё будет сто раз подумать перед принятием такого решения», — приводит слова Чепаловой «Спорт-экспресс».

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