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Итальянка Марта Бассино выиграла золото ЧМ в супергиганте, Микаэла Шиффрин — вторая

Итальянка Марта Бассино выиграла золото ЧМ в супергиганте, Микаэла Шиффрин — вторая
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Итальянская горнолыжница Марта Бассино стала чемпионкой мира в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Мерибели (Франция).

Время итальянской горнолыжницы составило 1.28,06. Второе место заняла американка двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин. Третьей стала австрийка Корнелия Хюттер.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мерибель, Франция. Супергигант. Женщины.

1. Марта Бассино (Италия) — 1.28,06.
2. Микаэла Шиффрин (США) – отставание +0,11 секунды.
3. Корнелия Хюттер (Австрия) +0,33.
4. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – тот же результат.
5. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) +0,36.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года проходит во Франции с 5 по 19 февраля.

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