Участница трёх Олимпиад Елена Фанкини умерла в 37 лет

Итальянская горнолыжница Елена Фанкини умерла в 37 лет. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.
В 2018 году Елена Фанкини пропустила Олимпиаду из-за проблем со здоровьем. Тогда у неё была обнаружено злокачественное новообразование. Лыжница собиралась через год вернуться в спорт, однако получила серьёзную травму ноги на тренировке и приняла решение завершить карьеру. Последний раз она участвовала в соревнованиях на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере в декабре 2017 года.
Елена Фанкини одержала две победы на этапах Кубка мира, а именно в Лейк-Луизе (Канада) в 2005 году и в Кортина д’Ампеццо (Италия) в 2015 году. Обе победы в скоростном спуске. На чемпионате мира 2005 года завоевала серебро в скоростном спуске.
На Олимпиаде в Турине Елена стала 29-й в скоростном спуске, в супергиганте не смогла финишировать. Через четыре года на Олимпиаде в Ванкувере стартовала в двух дисциплинах: скоростной спуск — не смогла финишировать, супергигант — 14-е место. На Олимпийских играх в Сочи стала 12-й в скоростном спуске.
- 8 февраля 2023
-
23:04
-
18:35
-
17:48
-
16:49
-
12:56
-
12:48
-
11:08
-
10:15
-
09:45
- 7 февраля 2023
-
19:36
-
16:47
-
12:26
-
11:58
-
00:10
- 6 февраля 2023
-
23:23
-
22:43
-
22:10
-
21:23
-
20:48
-
19:21
-
18:50
-
18:26
-
16:30
-
16:14
-
15:30
-
15:29
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
10:30
-
10:00
-
09:47