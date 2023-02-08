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Участница трёх Олимпиад Елена Фанкини умерла в 37 лет

Участница трёх Олимпиад Елена Фанкини умерла в 37 лет
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Итальянская горнолыжница Елена Фанкини умерла в 37 лет. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

В 2018 году Елена Фанкини пропустила Олимпиаду из-за проблем со здоровьем. Тогда у неё была обнаружено злокачественное новообразование. Лыжница собиралась через год вернуться в спорт, однако получила серьёзную травму ноги на тренировке и приняла решение завершить карьеру. Последний раз она участвовала в соревнованиях на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере в декабре 2017 года.

Елена Фанкини одержала две победы на этапах Кубка мира, а именно в Лейк-Луизе (Канада) в 2005 году и в Кортина д’Ампеццо (Италия) в 2015 году. Обе победы в скоростном спуске. На чемпионате мира 2005 года завоевала серебро в скоростном спуске.

На Олимпиаде в Турине Елена стала 29-й в скоростном спуске, в супергиганте не смогла финишировать. Через четыре года на Олимпиаде в Ванкувере стартовала в двух дисциплинах: скоростной спуск — не смогла финишировать, супергигант — 14-е место. На Олимпийских играх в Сочи стала 12-й в скоростном спуске.

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