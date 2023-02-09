Юлия Чепалова ответила, на чьей стороне она в конфликте Устюгова с Большуновым

Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова высказалась о публичных конфликтах Сергея Устюгова с Александром Большуновым.

«Все комментарии — это эмоции, надо делить надвое. В своё время Мадонна сказала: «Сделай что-то плохое, чтобы о тебе заговорил весь мир». Так что для них это не так и плохо.

Я за Устюгова (после паузы). И за Большунова. Они же оба спортсмены. Я тоже была спортсменом. 12 лет я держала мир в страхе, грубо говоря, держала планку мирового лидера. Но ни с кем не ругалась. Я всегда была за. Как в том фильме: «Кто хочет поработать? Я! Кто на песчаный карьер? Я!» И я была на вершине всего, это классное ощущение. Но закончила со спортом, и началась рутина. И в итоге ты приходишь к тому, что вроде бы ты уже не наверху, но зато в миллион раз мудрее. Совершенно другой человек. И всё, что происходит сейчас у них, тоже придёт в точку, когда мы будем вместе сидеть и беседовать, мол, надо помогать детскому спорту», — приводит слова Чепаловой «Спорт-экспресс».