Юлия Чепалова ответила, рассматривает ли возможность стать депутатом

Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова высказалась о возможности стать депутатом на примере биатлониста Антона Шипулина и президента ФЛГР Елены Вяльбе. В данный момент Чепалова возглавляет Федерацию лыжных гонок Хабаровского края.

«Время покажет их работу. Но если человек взялся за дело, тот же Шипулин, как вы говорите, нужно доводить до конца. Не просто разговаривать. Наверное, почему меня туда и не берут — там же нужно, скажем так, лукавить. А я не буду, я буду доводить дело до конца. Там такие люди не особо нужны. С другой стороны, наверное, что-то делается, эффект есть.

Моя задача — создать условия для детей, чтобы они тренировались в своём регионе. Это проблема для всей страны — у нас вообще не так много мест, где можно проводить соревнования. И мы обсуждали это с Еленой Валерьевной (Вяльбе), когда она приезжала сюда на этап Кубка России», — приводит слова Чепаловой «Спорт-экспресс».