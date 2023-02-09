Норвежская горнолыжница ушла с пьедестала до исполнения гимна Италии. Её позвали обратно

Норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли, завоевавшая бронзу в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту, раньше времени покинула пьедестал почёта.



Норвежка вместе с другими призёрами получила подарки и цветы, после чего сошла с пьедестала до исполнения гимна Италии в честь новоиспечённой чемпионки мира Марты Бассино. Викхофф Ли вернули на пьедестал, и торжественная церемония продолжилась.

«Я не привыкла к таким вещам и подумала, что всё завершилось. Мне нужно набраться опыта», — приводит слова Викхофф Ли NTB.



Напомним, серебряным призёром в этой дисциплине стала двукратная олимпийская чемпионка из США Микаэла Шиффрин. Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года проходит во Франции с 5 по 19 февраля.