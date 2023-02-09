Норвежская горнолыжница ушла с пьедестала до исполнения гимна Италии. Её позвали обратно
Поделиться
Норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли, завоевавшая бронзу в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту, раньше времени покинула пьедестал почёта.
Норвежка вместе с другими призёрами получила подарки и цветы, после чего сошла с пьедестала до исполнения гимна Италии в честь новоиспечённой чемпионки мира Марты Бассино. Викхофф Ли вернули на пьедестал, и торжественная церемония продолжилась.
«Я не привыкла к таким вещам и подумала, что всё завершилось. Мне нужно набраться опыта», — приводит слова Викхофф Ли NTB.
Напомним, серебряным призёром в этой дисциплине стала двукратная олимпийская чемпионка из США Микаэла Шиффрин. Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года проходит во Франции с 5 по 19 февраля.
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
11:49
-
00:56
-
00:15
- 8 февраля 2023
-
23:04
-
18:35
-
17:48
-
16:49
-
12:56
-
12:48
-
11:08
-
10:15
-
09:45
- 7 февраля 2023
-
19:36
-
16:47
-
12:26
-
11:58
-
00:10
- 6 февраля 2023
-
23:23
-
22:43
-
22:10
-
21:23
-
20:48
-
19:21
-
18:50
-
18:26
-
16:30
-
16:14
-
15:30
-
15:29
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
Партнерский контент