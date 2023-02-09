«Это греет моё сердце». Петтер Нортуг высказался о конфликте Йоханнеса Бё с Самуэльссоном

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг признался, что его радует словесная перепалка соотечественника Йоханнеса Бё со шведом Себастианом Самуэльссоном.
На стартовавшем в Оберхофе (Германия) чемпионате мира — 2023 Бё и Самуэльссон уже успели задеть друг друга резкими высказываниями. «Меня немного удивило, что Йоханнеса поставили на последний этап эстафеты. Я бы больше боялся Ветле Шоста Кристиансена. Я не боюсь ни Йоханнеса, ни Стурлы», — заявил Самуэльссон перед смешанной эстафетой. В итоге Норвегия с Бё в роли финишёра гонку выиграла, а Самуэльссон свой этап провалил, и Швеция осталась лишь девятой. «Он это заслужил», — сказал норвежец после победы.
«Приятно смотреть за тем, как кто-то принимает твою эстафету. А также приятно, что сборная Норвегии находится в хорошей форме. Приятно, что есть некоторая интрига, словесные перепалки – это нужно публике и нужно спорту. Так что да, это греет сердце спортсмена, у которого было так много боёв со Швецией», — приводит слова Нортуга TV2.
Напомним, сам Нортуг часто конфликтовал со шведскими лыжниками в разгар своей карьеры.
- 9 февраля 2023
-
22:45
-
22:28
-
21:19
-
16:17
-
12:37
-
11:49
-
00:56
-
00:15
- 8 февраля 2023
-
23:04
-
18:35
-
17:48
-
16:49
-
12:56
-
12:48
-
11:08
-
10:15
-
09:45
- 7 февраля 2023
-
19:36
-
16:47
-
12:26
-
11:58
-
00:10
- 6 февраля 2023
-
23:23
-
22:43
-
22:10
-
21:23
-
20:48
-
19:21
-
18:50
-
18:26
-
16:30
-
16:14
-
15:30
-
15:29
-
14:55