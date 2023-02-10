Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Лыжню России» из-за неблагоприятных погодных условий перенесли из Воронежа

«Лыжню России» из-за неблагоприятных погодных условий перенесли из Воронежа
Комментарии

Организаторы «Лыжни России» перенесли гонку из Воронежа в районный центр, город Бутурлиновка, сообщает пресс-служба Департамента спорта Воронежской области. Причиной переноса гонки стало отсутствие снега в Воронеже.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями областная гонка в рамках XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Воронежской области переносится с 11 на 18 февраля! Место проведения массовой гонки также перенесено из спортивного комплекса «Олимпик» на лыжероллерную трассу, расположенную в парке «Лес Победы» в Бутурлиновке», — говорится в сообщении.

Старт гонки намечен на 12:00 мск. Комиссия по допуску к соревнованиям будет заседать в Воронеже 16-17 февраля.

Новость по теме
Алёна Баранова и Илья Трегубов выиграли спринт на молодёжном ЧР по лыжным гонкам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023