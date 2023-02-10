«Лыжню России» из-за неблагоприятных погодных условий перенесли из Воронежа

Организаторы «Лыжни России» перенесли гонку из Воронежа в районный центр, город Бутурлиновка, сообщает пресс-служба Департамента спорта Воронежской области. Причиной переноса гонки стало отсутствие снега в Воронеже.



«В связи с неблагоприятными погодными условиями областная гонка в рамках XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Воронежской области переносится с 11 на 18 февраля! Место проведения массовой гонки также перенесено из спортивного комплекса «Олимпик» на лыжероллерную трассу, расположенную в парке «Лес Победы» в Бутурлиновке», — говорится в сообщении.



Старт гонки намечен на 12:00 мск. Комиссия по допуску к соревнованиям будет заседать в Воронеже 16-17 февраля.

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