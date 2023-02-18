Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду: расписание соревнований

С 19 февраля по 5 марта в грузинском горном курорте Бакуриани пройдёт чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Представляем расписание соревнований.

22 февраля, среда

13:00. Акробатика

24 февраля, пятница

13:00. Ски-кросс

25 февраля, суббота

11:00. Ски-кросс. Команды

13:30. Могул

26 февраля, воскресенье

13:30. Параллельный могул

27 февраля, понедельник

12:00. Сноуборд. Слоупстайл

28 февраля, вторник

12:00. Фристайл. Слоупстайд

3 марта, пятница

9:00. Сноуборд. Хафпайп

13:30. Сноуборд-кросс

4 марта, суббота

9:00. Фристайл. Хафпайп

13:30. Сноуборд-кросс

5 марта, воскресенье

9:00. Фристайл. Биг-эйр

13:00. Сноуборд. Биг-эйр

В расписании указано московское время

На чемпионате должно быть разыграно 30 комплектов медалей (по шесть среди мужчин и женщин в сноуборде, по семь у мужчин и женщин во фристайле и четыре в смешанных командных дисциплинах).