Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду: расписание соревнований

С 19 февраля по 5 марта в грузинском горном курорте Бакуриани пройдёт чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Представляем расписание соревнований.
22 февраля, среда
13:00. Акробатика
24 февраля, пятница
13:00. Ски-кросс
25 февраля, суббота
11:00. Ски-кросс. Команды
13:30. Могул
26 февраля, воскресенье
13:30. Параллельный могул
27 февраля, понедельник
12:00. Сноуборд. Слоупстайл
28 февраля, вторник
12:00. Фристайл. Слоупстайд
3 марта, пятница
9:00. Сноуборд. Хафпайп
13:30. Сноуборд-кросс
4 марта, суббота
9:00. Фристайл. Хафпайп
13:30. Сноуборд-кросс
5 марта, воскресенье
9:00. Фристайл. Биг-эйр
13:00. Сноуборд. Биг-эйр
В расписании указано московское время
На чемпионате должно быть разыграно 30 комплектов медалей (по шесть среди мужчин и женщин в сноуборде, по семь у мужчин и женщин во фристайле и четыре в смешанных командных дисциплинах).
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