ЧМ по лыжным видам спорта: во сколько мужская гонка с интервальным стартом, где смотреть

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня, 1 марта, состоится мужская гонка с интервальным стартом свободным стилем.

1 марта, среда

14:30. Интервальный старт, 15 км, мужчины



Указано московское время.



Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».



Решением международной федерации лыжного спорта (FIS) от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от выступления на чемпионате мира.



Чемпионат продлится до 5 марта. В программу соревнований входят лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина. Словения впервые в истории принимает мировое первенство. В 2021 году турнир проходил в немецком Оберстдорфе. Тогда общий зачёт выиграла Норвегия (31 медаль).