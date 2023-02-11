Надя Фанкини рассказала о последнем разговоре с сестрой Еленой

Итальянская горнолыжница Надя Фанкини, сестра горнолыжницы Елены Фанкини, вспомнила последний разговор с сестрой. 8 февраля стало известно о смерти Елены Фанкини от рака в возрасте 37 лет.
«Моя жизнь полна воспоминаний о ней. Мы всегда были очень близки и никогда не расставались. Елена была моим миром, она была моей сестрой. Теперь будет очень тяжело. Елена была бойцом, никогда не жаловалась. У неё была огромная жажда жизни, она никогда не сдавалась. К сожалению, рак победил.
Когда стало известно о рецидиве, было тяжело, потому что Елена страдала. Мы не могли унять эту боль. Было больно смотреть, как она мучается, видеть зло, которое разрушало её. «Моя голова здесь, но тело — уже нет», — говорила она мне.
На дворе 2023 год, а лекарства от рака, к сожалению, до сих пор нет. Мы верим в науку, в исследования и в то, что эту болезнь можно победить. С трепетом вспоминаю последний разговор с сестрой. Я сказала ей: «Ты самый важный человек в моей жизни, я очень люблю тебя». А она ответила: «Я знаю», — приводит слова Фанкини Corriere della Sera.
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