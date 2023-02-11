Александр Большунов выиграл коньковую гонку на 10 км в рамках «Лыжни России»

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов стал победителем массовой гонки на дистанции 10 км «Лыжня России», которая прошла в Москве.
Лыжные гонки. «Лыжня России», Москва. 10 км. Мужчины, свободный стиль
1. Александр Большунов – 22.17,22.
2. Рауль Шакирзянов – 23.22,44.
3. Руслан Аблязизов – 23.27,15.
После финиша Большунов признался, что прервал тренировочный сбор в Сочи из-за болезни. «Устал, на самом деле, планы поменялись. Сбор в Сочи пришлось прервать, потому что я заболел. Хотели уже уезжать в Малиновку, но пришлось немного поменять планы и провести здесь интервальные работы. Я ожидал увидеть здесь побольше лыжников, если честно. Болезнь немного выбивает из строя, самочувствие чуть хуже становится», — сказал Александр.
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