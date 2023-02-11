Бородавко назвал бредом идею о выступлении россиян на ОИ-2024 в составе сборной беженцев

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на предложение Польши допустить российских спортсменов на Олимпийские игры в составе команды беженцев.
Ранее с таким предложением выступил министр спорта Польши Камиль Бортничук, заявивший, что в состав команды беженцев смогут попасть российские и белорусские спортсмены, выступающие против властей своих стран.
«Конечно, это бред. По-другому вообще трудно назвать. Они пытаются навязать свои идеи. Пусть они больше отвечают за свои поступки, чем рекомендуют что-то нашей стране. Эти люди просто с больным воображением, они уже не знают, что придумать. Я просто не знаю, как эти люди будут жить, когда российские спортсмены получат право участвовать в Олимпиаде, как они переживут это. Наверное, всех хватит инфаркт. У нас есть руководители, которые знают, как поступить, чтобы постоять за честь страны», – приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».
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