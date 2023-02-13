Александр Большунов выиграл гонку «Истинная классика» в Головине
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 30 км классическим стилем в рамках второго этапа турнира GolovinoCup под названием «Истинная классика», которая прошла в подмосковном Головине.
Большунов преодолел дистанцию за 1 час 22 минуты и 42 секунды. Уверенная победа позволила спортсмену упрочить лидерство в общем зачёте Кубка.
Третий этап GolovinoCup пройдёт 26 марта. Мужчины выйдут на старт 30-километровой гонки свободным стилем, а женщины будут соревноваться на дистанции 20 километров.
Напомним, российские лыжники не участвуют в Кубке мира — 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
15:23
-
13:17
-
12:52
- 12 февраля 2023
-
23:17
-
15:21
-
14:59
- 11 февраля 2023
-
21:57
-
15:38
-
13:41
-
13:11
-
11:53
-
11:00
- 10 февраля 2023
-
15:07
-
13:52
-
13:46
-
00:15
- 9 февраля 2023
-
22:45
-
22:28
-
21:19
-
16:17
-
12:37
-
11:49
-
00:56
-
00:15
- 8 февраля 2023
-
23:04
-
18:35
-
17:48
-
16:49
-
12:56
-
12:48
-
11:08
-
10:15
-
09:45
- 7 февраля 2023
-
19:36
-
16:47
Партнерский контент