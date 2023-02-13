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«Наш спорт в опасности». Шиффрин и другие лыжники обратились в открытом письме к FIS

«Наш спорт в опасности». Шиффрин и другие лыжники обратились в открытом письме к FIS
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Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин и ещё 141 представитель лыжных видов спорта совместно с организацией Protect Our Wnters в открытом письме обратились к Международной лыжной федерации (FIS) с призывом активизировать свои усилия в вопросе охраны окружающей среды.

«Наш спорт в опасности. Всё больше соревнований отменяются из-за отсутствия снега. В скором времени станет невозможно использовать искусственный снег на некоторых стадионах и трассах из-за повышения температуры», — говорится в письме, текст которого приводит RMC Sport.

В письме спортсмены просят FIS скорректировать календарь соревнований, чтобы сократить количество межконтинентальных поездок, и отложить начало соревнований. Напомним, несколько гонок, запланированных на конец октября и ноябрь 2022 года, были отменены из-за отсутствия снега.

Также спортсмены потребовали предоставить данные реализации плана по снижению углеродного следа, намеченного FIS в 2021 году.

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