«Не было стресса». Юлия Ступак напомнила о завоевании первой в своей карьере медали с ОИ

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) напомнила о годовщине завоевания своей первой медали на Олимпийских играх.

Это произошло в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея). Ступак завоевала бронзовую медаль в личном классическом спринте. Победу в той гонке одержала нынешняя биатлонистка шведка Стина Нильссон. Также в Пхёнчхане Ступак стала бронзовым призёром в эстафете.

«13.02.2018. Это моя первая медаль, она же самая любимая. Было классно. Так легко, играючи, в кайф. Не было стресса, возложенных на свои плечи надежд. Просто лёгкость и много уверенности, что я уеду с двумя медалями. Как же меня разрывало», — написала Ступак на своей странице в социальной сети.