Американские организаторы с ошибкой написали фамилию прыгуна Кубацки на чеке

Польский прыгун Давид Кубацки попал в неприятную ситуацию после выступления на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Лейк-Плэсиде (США).

Поляк стал победителем квалификации, за что получил от организаторов чек на три тысячи швейцарских франков. Организаторы турнира вручили польскому спортсмену чек, на котором было написано «Давид Кубаки». Ошибка организаторов вызвала волну недовольства со стороны болельщиков, ведь Кубацки является одним из сильнейших прыгунов в текущем сезоне, занимая второе место в общем зачёте Кубка мира.

Победителем этапа стал норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд, второе место досталось представителю Германии Андреасу Веллингеру, Давид Кубацки завершил выступление на третьем месте по сумме двух прыжков.