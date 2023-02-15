«К сожалению, не обошлось без болезней». Бородавко о сборе в Малиновке

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке команды к соревнованиям «Чемпионские высоты», которые пройдут в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта.
«Всё идёт своим чередом. К сожалению, не обошлось без болезней. Где‑то по неделе, а у кого‑то чуть больше, выпало из подготовки — у Александра Большунова и Артёма Мальцева. Только‑только к совсем лёгким тренировкам приступил Денис Спицов. Кроме того, переболела Мария Истомина. То же самое касается Дарьи Непряевой после молодёжного первенства, она пока не тренируется. К несчастью, болезнь затронула многих спортсменов. Все тренируются, готовятся, но решение будет приниматься непосредственно перед стартом.
Остальные готовятся. Сегодня начинаются сборы в Малиновке, все приехали. Поэтому сейчас уже начнётся заключительный этап подготовки к «Чемпионским высотам». У всех, кого не назвал ранее, всё в порядке. Они прошли подготовку достаточно спокойно и ровно», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
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