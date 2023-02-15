Микаэла Шиффрин рассталась с многолетним тренером прямо во время чемпионата мира

Рекордсменка по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прекратила сотрудничество со своим многолетним тренером Майком Дэем, несмотря на то, что сейчас участвует в чемпионате мира, который проходит с 6 по 19 февраля на французских курортах Куршевель и Мерибель.

«Поработав с Майком Дэем в течение семи сезонов, я решила перейти к следующему этапу своей карьеры с новым руководством в моей команде.

Хочу поблагодарить Майка и отдать должное всей его работе и самоотверженности за все эти годы», — цитирует спортсменку NBC Sports со ссылкой на пресс-службу Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.

На текущем чемпионате мира по горнолыжному спорту Микаэла Шиффрин уже завоевала серебряную медаль в супергиганте.