Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Микаэла Шиффрин рассталась с многолетним тренером прямо во время чемпионата мира

Микаэла Шиффрин рассталась с многолетним тренером прямо во время чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Рекордсменка по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прекратила сотрудничество со своим многолетним тренером Майком Дэем, несмотря на то, что сейчас участвует в чемпионате мира, который проходит с 6 по 19 февраля на французских курортах Куршевель и Мерибель.

«Поработав с Майком Дэем в течение семи сезонов, я решила перейти к следующему этапу своей карьеры с новым руководством в моей команде.

Хочу поблагодарить Майка и отдать должное всей его работе и самоотверженности за все эти годы», — цитирует спортсменку NBC Sports со ссылкой на пресс-службу Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.

На текущем чемпионате мира по горнолыжному спорту Микаэла Шиффрин уже завоевала серебряную медаль в супергиганте.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023