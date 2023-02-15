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Александер Шмид и Мария Тереза Твиберг завоевали золото ЧМ в параллельном слаломе

Немецкий горнолыжник Александер Шмид и норвежка Мария Тереза Твиберг завоевали золотые медали в параллельном слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Мерибеле (Франция).

Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мерибель, Франция. Параллельный слалом. Женщины.

1. Мария Тереза Твиберг (Норвегия).

2. Венди Хольденер (Швейцария).

3. Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия).

4. Мария Ламур (Франция).

5. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша).

6. Лена Дюрр (Германия).

Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мерибель, Франция. Параллельный слалом. Мужчины.

1. Александр Шмид (Германия).

2. Доминик Рашнер (Австрия).

3. Тимон Хёуган (Австрия).

4. Адриан Пертль (Австрия).

5. Расмус Виндингстад (Норвегия).

6. Жан Краньец (Словения).

Накануне прошли командные соревнования в миксте. Победу в них одержала сборная США (Нина О’Брайен, Ривер Радамус, Пола Мольтцан, Томми Форд). Второе место у Норвегии (Кристин Лисдал, Александр Стин Олсен, Теа Луиза Стьернесунн, Тимон Хауган), а третье у Канады (Валери Гренье, Джеффри Рид, Бритт Ричардсон, Эрик Рид).