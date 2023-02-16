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Исключённая из сборной Италии биатлонистка Санфилиппо примет участие в лыжном ЧМ

Призёр этапа Кубка мира, участница двух Олимпиад 32-летняя итальянская экс-биатлонистка Федерика Санфилиппо попала в заявку сборной Италии по лыжным гонкам на предстоящий чемпионат мира, который пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

Заявка сборной Италии на ЧМ по лыжным гонкам в Планице.

Женщины

Ирис Де Мартин Пинтер

Анна Комарелла

Мартина Ди Чента

Франческа Франки

Катерина Ганц

Надин Лоран

Николь Монсорно

Кристина Питтин

Федерика Санфилиппо

Мужчины

Элиа Барп

Симоне Дапра

Франческо де Фабиани

Давиде Грац

Симоне Мочеллини

Дитмар Нёклер

Федерико Пеллегрино

Джандоменико Сальвадори

Паоло Вентура

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).