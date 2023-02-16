В Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 включат этапы в Швейцарии, США и Канаде

В программе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 появятся новые этапы.



По информации Le Nouvelliste, в начале 2024 года один из этапов Кубка мира пройдёт в Вале (Швейцария). US Ski and Snowboard сообщает, что в феврале следующего года лыжники отправятся через Атлантику на гонки, запланированные в Северной Америке. С 9 по 13 февраля спортсмены будут соревноваться в Альберте (Канада), а позже отправятся в Миннеаполис (Миннесота, США) на гонки, которые пройдут 17 и 18 февраля. Таким образом, Миннесота впервые станет хозяйкой этапа Кубка мира по лыжным гонкам.



Напомним, 21 февраля 2023 года начнётся чемпионат мира по лыжным гонкам в Планице (Словения). В рамках программы соревнований будут разыграны 12 комплектов медалей.

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