Турецкий прыгун с трамплина заявил, что не жалеет о словах про поляков-расистов

Рекордсмен Турции по прыжкам на лыжах с трамплина Мухаммед Али Бедир высказался относительно своего поста в «Твиттере», где он назвал некоторых поляков расистами в ответ на вопрос о том, почему поляки-католики должны помогать туркам-мусульманам.

«Жалею ли об этих словах? Нет. Я прекрасно знаю, что среди людей, использующих социальные сети, много идиотов. Я заметил этот пост, когда передавал информацию о людях под завалами. Я помню, как подумал: «Ничего подобного не мог написать нормальный человек». Восприняв эти слова таким образом, я не сделал ничего, о чём должен был бы сожалеть.



Если я комментирую слова человека, у которого исчезло чувство человечности, то я ни в коем случае не расист по отношению к полякам в целом. Я просто хотел указать, что подобные трагедии случаются и никоим образом не могут быть связаны с религией, языком или расой. Я также хочу дать понять, что люблю Польшу и поляков, потому что никто из них никогда не причинял мне вреда», — приводит слова спортсмена przegladsportowy.onet.pl.