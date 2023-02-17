Девон Кершоу: систематический допинг в Сочи — это дико, вопиющий случай

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказался о допинговом скандале в российском спорте после Олимпиады — 2014 в Сочи.



«Главные истории о допинге уже были рассказаны в фильме «Икар». То, что обнаружилось после Сочи, — это дико. Даже сложно поверить в то, что это правда. То, что данный факт был доказан, вгоняет в депрессию и превосходит все слухи о допинге, когда-либо доносившиеся до меня за 16–17 лет в профессиональных лыжных гонках. Это был вопиющий случай. Я уже немного староват для того, чтобы помнить происходившее на чемпионате мира 2001 года в Лахти, когда вся мужская финская команда и Куйтунен попались дома. Но систематический допинг в Сочи – это просто невероятно», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.