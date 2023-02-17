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Лыжница сборной России высказалась об отсутствии трансляций гонок на федеральном ТВ

Лыжница сборной России высказалась об отсутствии трансляций гонок на федеральном ТВ
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Российская лыжница Алёна Баранова поделилась мнением об отсутствии трансляций лыжных гонок на федеральных телеканалах.

«Отсутствие показа Кубка России по лыжам на федеральных каналах меня вообще никак не напрягает. Скорее, это напрягает диванных критиков. Это волнует их больше всего, вот они и пишут свои высказывания во всех чатах. Но давайте вспомним, а были у нас когда-нибудь трансляции российских лыжных соревнований, за исключением летнего и зимнего чемпионатов России? К хорошему все быстро привыкают и начинают требовать сначала показа вообще всех соревнований, которые проводятся, начиная с детских, а затем и идеальной картинки. Не скрою, мне приятно, когда родители и близкие могут посмотреть на меня через прямой эфир или через трансляцию, спасибо огромное всем, кто в нынешнем сезоне помог болельщикам с этим, но для меня ничего критичного нет, если гонки никто не показывает», — сказала Баранова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное интервью с Алёной Барановой на «Чемпионате»:

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