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«У меня и близко нет таких достижений». Лыжница Баранова — о сходстве с Юлией Ступак

«У меня и близко нет таких достижений». Лыжница Баранова — о сходстве с Юлией Ступак
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Российская лыжница Алёна Баранова поделилась мнением о сходстве с олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете лыжницей сборной России Юлией Ступак.

«Мне писали в комментариях про сходство с Юлей, но мои близкие люди ничего похожего не видят. У меня и близко нет таких достижений, как у Юли. И было бы, наверное, глупо после победы на первенстве России стоять на верхней ступени пьедестала и танцевать. Я трезво оцениваю, на каких стартах я сейчас побеждаю и занимаю призовые места, – это не предел мечтаний и достижений для спортсмена. Надеюсь, что всё впереди», — сказала Баранова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное интервью с Алёной Барановой на «Чемпионате»:

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