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Девон Кершоу: норвежские лыжники выглядят как дерьмо, это похоже на издёвку от шведов

Девон Кершоу: норвежские лыжники выглядят как дерьмо, это похоже на издёвку от шведов
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказался об экипировке сборной Норвегии по лыжным гонкам.

«Шведская компания Craft делает отличную форму, и казалось, что после заключения контракта с норвежской сборной получится нечто классное. Но это похоже на какую-то издёвку от шведов. Они как бы говорят: «Да, вы надираете нам задницы в лыжных гонках и биатлоне. Но… Этот костюм размера M, а выглядит как XL? Ну простите. Цвет, как у дерьма? Бывает».

Они выглядят как люди из Армии спасения. Это просто ужасно. Раньше форму норвежцам делали в компании Bjorn Daehlie и она выглядела и сидела на спортсменах великолепно. Craft выпускает потрясающую одежду, но мне жаль норвежцев, они выглядят как дерьмо», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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