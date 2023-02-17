Девон Кершоу: норвежские лыжники выглядят как дерьмо, это похоже на издёвку от шведов

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказался об экипировке сборной Норвегии по лыжным гонкам.

«Шведская компания Craft делает отличную форму, и казалось, что после заключения контракта с норвежской сборной получится нечто классное. Но это похоже на какую-то издёвку от шведов. Они как бы говорят: «Да, вы надираете нам задницы в лыжных гонках и биатлоне. Но… Этот костюм размера M, а выглядит как XL? Ну простите. Цвет, как у дерьма? Бывает».



Они выглядят как люди из Армии спасения. Это просто ужасно. Раньше форму норвежцам делали в компании Bjorn Daehlie и она выглядела и сидела на спортсменах великолепно. Craft выпускает потрясающую одежду, но мне жаль норвежцев, они выглядят как дерьмо», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.